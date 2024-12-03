Ученый Эйсмонт: сгоревший над Якутией астероид вошел в атмосферу «как по часам»

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Астероид C0WEPC5, разрушившийся вечером во вторник в небе над Якутией, вошел в атмосферу ровно в намеченное время. Это указывает на серьезный прогресс в технике наблюдения за подобными небесными телами, заявил в беседе с ТАСС ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
О приближении C0WEPC5 к Земле вечером сообщили в Роскосмосе. Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях определила размер астероида в диапазоне от 0,5 до 2 м, а время вхождения в атмосферу — 19:15 мск. Позднее ГУ МЧС по Якутии сообщило о прохождении астероида, безопасность населения при этом нарушена не была.
«Он правильно падал. Оценки и его параметров, и его траектории оказались достаточно точными. В атмосферу он вошел как по часам, очень точно удалось предсказать. В этом плане техника наблюдений — телескопы — и обработка данных заметно шагнули вперед. Этот случай тому подтверждение», — сказал Эйсмонт.
По его словам, не всегда удается так точно рассчитать время и место вхождения астероида в атмосферу. В этот раз астрономам на руку сыграла достаточно крутая траектория движения. «Иногда разброс больше при слишком пологой траектории», — пояснил он.
Ученый добавил, что астероиды, в том числе похожие на C0WEPC5, падают на Землю достаточно часто. «Здесь правило очень простое — чем меньше астероиды, тем чаще они падают. Метр и меньше входят [в атмосферу] регулярно», — заключил Эйсмонт.