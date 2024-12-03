Ученый Эйсмонт: сгоревший над Якутией астероид вошел в атмосферу «как по часам»

О приближении C0WEPC5 к Земле вечером сообщили в Роскосмосе. Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях определила размер астероида в диапазоне от 0,5 до 2 м, а время вхождения в атмосферу — 19:15 мск. Позднее ГУ МЧС по Якутии сообщило о прохождении астероида, безопасность населения при этом нарушена не была.