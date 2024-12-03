Ростовчанам раскрыли эффективный способ похудения

Жителям Ростовской области раскрыли эффективный способ похудения. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на диетолога Марию Волынкину.
По словам специалиста, циклическая диета 16/8 является одной из самых эффективных для снижения веса. Суть заключается в приеме пищи в течение восьми часов, а затем голодание на 16 часов.
Так, с 7 до 15 часов человек принимает пищу, а затем не ест на протяжении 16 часов.
— Так можно делать в любом режиме. Этот метод любят диетологи, чтобы сбросить вес. Действительно, этот метод эффективно снижает вес, — добавила Волынкина.
Не стоит забывать, что приемы пищи должны быть сбалансированными и питательными.