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Ростовчанам раскрыли эффективный способ похудения

Диетолог Волынкина советует ростовчанам циклическую диету.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области раскрыли эффективный способ похудения. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на диетолога Марию Волынкину.

По словам специалиста, циклическая диета 16/8 является одной из самых эффективных для снижения веса. Суть заключается в приеме пищи в течение восьми часов, а затем голодание на 16 часов.

Так, с 7 до 15 часов человек принимает пищу, а затем не ест на протяжении 16 часов.

— Так можно делать в любом режиме. Этот метод любят диетологи, чтобы сбросить вес. Действительно, этот метод эффективно снижает вес, — добавила Волынкина.

Не стоит забывать, что приемы пищи должны быть сбалансированными и питательными.