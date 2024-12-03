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«Я был растроган их мужским поведением»: Радий Хабиров рассказал, какие просьбы поступают от бойцов СВО

Радий Хабиров рассказал о просьбах бойцов СВО.

Источник: Комсомольская правда

Радий Хабиров в прямом эфире ответил на вопрос представителя редакции «Комсомольской правды в Уфе» Тимура Авзалова о том, какие просьбы поступают к властям от бойцов СВО.

— Удивительный случай, наши ребята ничего не просят, — прокомментировал глава Башкирии. — Одеты, обуты, спрашиваешь «Все хорошо?», отвечают «Так точно». Я очень растроган таким поведением. Мужским поведением. В последний раз была только одна просьба помочь. Попросили РЭБ и защиту.

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