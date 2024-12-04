Водителям запретили заезжать и парковаться на автобусных разворотных кольцах в Петербурге

Дорожную разметку о запрете парковки нанесли в суммарном объеме более 3,7 тысячи квадратных метров. На таких пунктах, где водители отдыхают между рейсами и проходят диспетчерский контроль. Сейчас в городе действуют около сотни таких площадок. Кроме этого, в городе установили более двух тысяч знаков, запрещающих остановку и стоянку.