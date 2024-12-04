Водителям запретили заезжать и парковаться на автобусных разворотных кольцах в Петербурге

В Петербурге на 77 отстойно-разворотных площадках в 15 районах Петербурга реализовали новую схему дорожного движения. На таких зонах запрещено заезжать и парковаться личному транспорту. О новых площадках для остановки общественного транспорта рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Северной столицы.
— Благодаря проведенным работам мы урегулировали порядок расположения автобусов на наших разворотных кольцах, а также ввели запрет на въезд и парковку личного автотранспорта на их территорию, который затрудняет движение общественного транспорта, — отметил директор ГКУ «Организатор перевозок» Денис Усанов.
Дорожную разметку о запрете парковки нанесли в суммарном объеме более 3,7 тысячи квадратных метров. На таких пунктах, где водители отдыхают между рейсами и проходят диспетчерский контроль. Сейчас в городе действуют около сотни таких площадок. Кроме этого, в городе установили более двух тысяч знаков, запрещающих остановку и стоянку.