Поддержка СВО, зарплата в Башкирии, строительство Ар-Рахим: какие еще вопросы обсуждались во время прямой линии с Радием Хабировым

Сегодня вечером, 3 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров провел свою традиционную прямую линию, где в течение более 4 часов отвечал на самые волнующие жителей Башкирии вопросы. Всего поступило 8714 обращений, и, хотя в прямом эфире была озвучена лишь небольшая их часть, Радий Хабиров заверил, что по каждому вопросу будет подготовлен ответ или же принято соответствующее решение. Отметим, что больше всего вопросов от граждан поступило относительно качества дорог. На втором месте оказалось образование, а на третьем — вопросы, связанные с ЖКХ.
ОБ ИТОГАХ СВОЕЙ РАБОТЫ И СЛУХАХ ОБ ОТСТАВКЕ.
Одним из первых вопросов от журналистов. Радия Хабирова спросили, как он оценивает итоги своей работы на посту главы Башкирии.
— Знаете, я не жду никаких оценок, а выполняю свою работу в качестве главы. Бывает, что сам себя где-то корю. Ведь есть еще и внутренняя оценка, и вот говорю себе: «Да, это я сделал, а это — нет». Все остальное — это уже не моя задача, — сказал Радий Хабиров.
При этом руководитель региона подчеркнул, что работать приходится в чрезвычайно сложное время. Это и пандемия коронавируса, и СВО. Время ставит свои задачи, которые требуют решения.
Радий Хабиров отметил, что работать приходится в непростое время. Фото: кадр трансляции прямой линии главы Башкирии.
— Мужчина рожден для преодоления каких-то сложных ситуаций, поэтому это интересная работа, — добавил Радий Хабиров, поблагодарив жителей республики за их доверие.
Что касается слухов о своей скорой отставке, глава Башкирии назвал их сплетнями, которые распространяют недоброжелатели, чтобы расшатать ситуацию в республике.
— Я делаю свою работу, кому-то она может не нравиться, кому-то нравиться. Поэтому это часть нашей жизни, — заключил Хабиров.
О ЗАРПЛАТЕ В РЕГИОНЕ.
Одним из первых моментов, который отметил Радий Хабиров в своем выступлении — это стремительный рост среднего уровня зарплаты в регионе за последние 2 года. По словам руководителя региона, это связано с интенсивным развитием экономики и обрабатывающей промышленности. В итоге средняя заработная плата в республике сейчас составляет около 66 тысяч рублей. Если говорить о оборонных предприятиях или обрабатывающей промышленности — то там встречаются предложения по зарплате до 200 тысяч рублей.
— У нас действует целый ряд мер поддержки для врачей, учителей, работников культуры и других специалистов. Миграционная политика также изменилась в нашу пользу. К нам приезжают больше людей, чем уезжают. Важно, что изменилось и сальдо молодежи: к нам приезжают учиться больше, чем уезжают в другие субъекты. Каждый выпускник имеет возможность учиться на бюджете, — отметил Радий Хабиров.
Для студентов созданы все условия, чтобы они остались учиться, а потом и работать в Башкирии. Фото: Евразийский НОЦ.
Если говорить о сравнении с другими регионами, то по уровню заработной платы Башкирия находится примерно между 35 и 40 местом, а значит, и зарплаты тоже будут расти.
О ПОДДЕРЖКЕ СВО.
Безусловно, одной из ключевых тем обсуждения стала поддержка СВО и наших земляков, которые принимают в ней участие. Так в прямом эфире к Радию Хабирову обратился ветеран СВО Ильдар Мамадрахимов, который поблагодарил всех жителей республики за гуманитарную помощь, оказываемую воинам на фронте.
— На самом деле это мы должны поблагодарить вас. И любая возможность поддержки, которая есть в республике, должна быть направлена в помощь вам. СВО объединила страну, жителей республики. Участник СВО — это главный человек сейчас. И мы должны сделать все для него, — ответил Хабиров.
Кстати, «КП-Уфа» поинтересовалась, какие просьбы поступают к властям от бойцов СВО.
— Удивительный случай, наши ребята ничего не просят, — прокомментировал глава Башкирии. — Одеты, обуты, спрашиваешь «Все хорошо?», отвечают «Так точно». Я очень растроган таким поведением. Мужским поведением. В последний раз была только одна просьба помочь. Попросили РЭБ и защиту.
Напомним, что в 2024 году в Башкирии на поддержку участников СВО и их семей было выделено 8,7 млрд рублей. В республике действуют 43 меры поддержки. 6,6 тыс. детей участников СВО бесплатно посещают детские сады. 9 тыс. школьников и студентов колледжей получают бесплатное горячее питание. 5,6 тыс. детей бесплатно посещают различные кружки. 8,7 тыс. детей пользуются бесплатным проездом на общественном транспорте. 4,8 тыс. военнослужащих и членов их семей смогли бесплатно отдохнуть в здравницах республики.
Поддержка участников СВО и их семей — приоритетная задача. Фото: кадр трансляции прямой линии главы Башкирии.
Также глава Башкирии поручил расширить меры поддержки для семей и родных бойцов СВО, которые считаются пропавшими без вести.
— Ситуация, когда военнослужащий пропал без вести, эмоционально очень тяжелая. Это невыносимое страдание, растянутое во времени. Если у семьи нет справки и документов, как в случае с погибшими на передовой, то она не может получить какие-то льготы и блага. С Минтрудом республики мы займемся этим вопросом, — пообещал Радий Хабиров.
Также в ходе прямой линии обсуждались вопросы возможности установки пандусов в домах ветеранов СВО, прохождения ими диспансеризации в районных поликлиниках, а также услуг социального такси, чтобы ветераны могли ездить на реабилитацию. Задавался вопрос и касаемо последующего трудоустройства для бойцов, вернувшихся с СВО.
Следующий вопрос касался трудоустройства бойцов СВО. Радий Хабиров отметил, что пока никаких трудностей с этим не возникает, потому что не такой большой масштаб. Другое дело, когда СВО закончится, и люди вернутся домой.
— Сейчас наша главная задача — их реабилитация, социализация и восстановление. Когда довоюют и вернутся, многие захотят продолжить работу на прежних местах. Тех, кто готов поменять род деятельности — ждут в управленческой команде, потому что каждый из бойцов получает большой и уникальный жизненный опыт и такие люди нужны региону, — подчеркнул Радий Хабиров.
О ЗАДЕРЖАНИИ ЧИНОВНИКОВ.
Поднимался в ходе прямой линии и вопрос о задержании башкирских чиновников и возбуждению в их отношении уголовных дел по коррупции. Радий Хабиров отметил, что в этом отношении работают силовые структуры.
— Чиновничество — это отражение общества. Мы никогда не говорим, что все безупречны. Бывают и негодяи. Сказать, что их никогда не будет? Нет, они будут, такова жизнь. Стоит задача — вовремя от них избавляться. Значит, мы где-то недосмотрели. Где-то надо быть более жестким, более внимательным, — отметил руководитель региона.
Радий Хабиров подчеркнул, что ситуации бывают разные. Например, замминистра транспорта Виктора Жулькова не уволили, потому что в его отношении вынесли оправдательный приговор. А вот экс-глава Минтранса Александр Клебанов лишился поста, потому что он сразу признал свою вину в получении взятки.
— О деятельности Клебанова я потом много неприятных вещей узнал. Тут разные случаи, — добавил Радий Хабиров.
А вот что касается ареста и. о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева, которого также обвиняют во взяточничестве, то здесь Хабиров выразился довольно коротко.
— Не знаю, как разрешится ситуация. Он вину не признает. Есть суд — суд и решит. А когда суд решает, мы решение [об увольнении] сразу принимаем, — заявил руководитель региона.
И. о. вице-премьера республики Алана Марзаева обвиняют в получении крупной взятки. Фото: администрация главы Башкирии.
О ТРАНСПОРТНОМ ВОПРОСЕ.
Не забыли журналисты и про транспортную реформу. В частности, прозвучал вопрос: не планируют ли власти ввести стандарты транспортного обслуживания?
— Мы провели большую работу и выполнили часть задач. Уже обновлен парк, введена транспортная карта. Но далее процесс хорошо не идет. Произошел некий «затык», и мы это понимаем, — признал глава республики.
По словам Радия Хабирова, сейчас власти решили отказаться от системы брутто-контрактов, когда покупается услуга пассажирских перевозок, так как это «просаживает бюджет». Но если же разрешить перевозчикам поднять тарифы за проезд, чтобы они могли заработать самостоятельно — это вызовет недовольство у людей.
— Думаем, как дальше быть, — добавил руководитель республики.
О РЕКОНСТРУКЦИИ ПАМЯТНИКА САЛАВАТУ ЮЛАЕВУ.
В ходе прямой линии Радий Хабиров уточнил: реконструкция памятника Салавату Юлаева начнется в 2025 году и займет около 1,5 лет. Хабиров сразу же подчеркнул, что предстоит очень трудная и масштабная работа, ведь памятник находится в плачевном состоянии. Конструкция сильно повреждена коррозией, особенно сильно пострадали ноги коня и внутренний каркас. На упряжи ржавчина уничтожила целый элемент — медальон. Есть вопросы и к состоянию постамента. Поэтому требуется полноценная реконструкция, и без демонтажа памятника тут не обойтись.
В настоящий момент памятник Салавату Юлаеву находится едва ли не в критическом состоянии. Фото: пресс-служба главы РБ.
— Буквально сегодня проект реконструкции получил положительное заключение государственной экспертной комиссии. У нас есть документы для начала работ. Чтобы все понимали, реконструкция предполагает даже замену некоторых частей памятника, — добавил Радий Хабиров.
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЕЧЕТИ «АР-РАХИМ».
Также в ходе прямой линии обсудили и вопрос, связанный со строительством мечети «Ар-Рахим». Радий Хабиров отметил, что проект находится в процессе реализации, и власти делают все возможное, чтобы строительные работы поскорее завершились.
— В декабре мы получим результаты экспертизы о состоянии стен, фундамента, крыш, купола. В итоге с фундаментом все хорошо. Надо менять кровлю, где стоят минареты, — уточнил глава региона.
На строительство мечети Ар-Рахим потребуется еще около 4 лет. Фото: пресс-служба главы РБ.
Сейчас специалисты занимаются сметной документацией, и строительство минаретов планируют завершить уже в этом году. По примерным оценкам для полного завершения строительства мечети потребуется еще 4 года. Например, в настоящий момент обсуждается проект облицовки фасада, которую выполнить вполне реально уже в первой половине 2025 года, после чего можно переходить к отоплению.
— Мы начали эту работу, понимаем, что делать. У нас есть команда, которая этим занимается, есть понимание финансирования, — заверил Радий Хабиров.