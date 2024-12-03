Поддержка СВО, зарплата в Башкирии, строительство Ар-Рахим: какие еще вопросы обсуждались во время прямой линии с Радием Хабировым

Сегодня вечером, 3 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров провел свою традиционную прямую линию, где в течение более 4 часов отвечал на самые волнующие жителей Башкирии вопросы. Всего поступило 8714 обращений, и, хотя в прямом эфире была озвучена лишь небольшая их часть, Радий Хабиров заверил, что по каждому вопросу будет подготовлен ответ или же принято соответствующее решение. Отметим, что больше всего вопросов от граждан поступило относительно качества дорог. На втором месте оказалось образование, а на третьем — вопросы, связанные с ЖКХ.