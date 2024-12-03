Ростовчанам советуют отвечать в шуточной форме на вопросы о зарплате. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на психолога Екатерину Булгакову.
По словам специалиста, лучше всего сделать акцент на удовлетворенности. При ответе может ограничиться общей фразой «Моя зарплата соответствует рыночным стандартам для моей позиции и опыта».
— Сделать акцент на удовлетворенности: «Я доволен своей зарплатой и условиями работы». Перенаправить внимание: "Зарплата — это лишь одна из составляющих моей работы, — отметила специалист.
Психолог также добавила, что вопросы о зарплате зачастую являются самыми чувствительными. Однако они помогают сплотиться и поделиться переживаниями.
Психолог также добавила, что во многих культурах этот вопрос является неуместным и нарушающим личные границы.