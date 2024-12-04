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Модели из Самарской области вынесли приговор за голую фотосессию на кладбище

Жительнице Самарской области назначили обязательные работы за оскорбление чувств верующих.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 2 декабря 2024 года, Богатовский районный суд Самарской области вынес приговор модели, устроившей голую фотосессию на кладбище. Девушку признали виновной в оскорблении чувств верующих. Об этом сообщили в инстанции.

«Согласно исследованных в судебном заседании доказательств девушка осуществляла съемку в обнаженном виде на кладбище. Вину в совершенном преступлении признала в полном объеме», — рассказали в пресс-службе.

Скандальная фотосессия вызвала общественный резонанс. С учетом смягчающих обстоятельств ей назначили наказание в виде 360 часов обязательных работ.

Напомним, съемка прошла на кладбище, где похоронен бывший возлюбленный девушки. На одном из снимков она сидела на оградке и опиралась на крест, а на другом позировала в одной лишь шапке на фоне могил.

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