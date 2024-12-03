В торфяных грибках обнаружили убивающие туберкулезную палочку вещества

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Американские молекулярные биологи обнаружили в образцах торфа сразу пять разновидностей грибков, которые производят молекулы, способные эффективно уничтожать туберкулезную палочку. Результаты первых опытов ученых с этими веществами были опубликованы в статье в научном журнале PLOS Biology.
«Многие патогенные микобактерии, в том числе возбудители проказы и туберкулеза, широко распространены в торфяных болотах, в чьей очень бедной нутриентами и кислородом кислой среде идет активная конкуренция за выживание между микробами. Нам удалось выделить грибки, которые напрямую конкурируют с микобактериями и уничтожают их, атакуя один и тот же физиологический процесс несколькими разными способами», — пишут исследователи.
Открытие было совершено группой американских молекулярных биологов под руководством старшего научного сотрудника Национального института изучения инфекционных болезней (NIAID, США) Клифтона Бэрри при изучении большого образцов торфа, которые были собраны в заболоченных регионах Западной Вирджинии и Мэна, двух северо-восточных североамериканских штатов.
Ученые извлекли споры 1,5 тыс. видов грибков из этих проб болотного грунта, вырастили их колонии и подготовили экстракты из их клеток. После этого биологи проследили за действием экстрактов на колонии различных штаммов палочки Коха (Mycobacterium tuberculosis) и отобрали те виды торфяных грибков, которые наиболее сильно подавляли рост возбудителя туберкулеза.
Подобным образом ученые выявили пять разновидностей грибков, которые вырабатывали молекулы, сильно воздействующие на большое число разновидностей туберкулезной палочки. Последующее изучение структуры этих веществ показало, что обнаруженные исследователями грибки вырабатывали три типа коротких органических молекул, похожих по структуре на микотоксины патулин, цитринин и нидулалин А.
Все эти соединения, несмотря на различия в их структуре и механизмах действия, воздействовали одним и тем же образом на палочки Коха и нарушали круговорот тиолов, серосодержащих органических молекул, играющих важную роль в жизнедеятельности микробов. Понимание этого, как отмечают Бэрри и его коллеги, ускорит разработку безопасных для жизни человека аналогов грибковых микотоксинов, которые будут столь же эффективно подавлять туберкулез.