В торфяных грибках обнаружили убивающие туберкулезную палочку вещества

Все эти соединения, несмотря на различия в их структуре и механизмах действия, воздействовали одним и тем же образом на палочки Коха и нарушали круговорот тиолов, серосодержащих органических молекул, играющих важную роль в жизнедеятельности микробов. Понимание этого, как отмечают Бэрри и его коллеги, ускорит разработку безопасных для жизни человека аналогов грибковых микотоксинов, которые будут столь же эффективно подавлять туберкулез.