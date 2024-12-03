Ростовчанам советуют выпивать стакан теплой воды по утрам

Жителям Ростовской области советуют выпивать стакан теплой воды по утрам. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.
Если вы выпьете натощак утром теплый стакан воды, то это поможет ускорить обмен веществ.
— Вода помогает всем органам проснуться и подготавливает желудочно-кишечный тракт к приему твердой пищи. Кроме того, по ее словам, уже с утра можно настроиться на питьевой режим, — отметила специалист.
Выпитый стакан воды натощак помогает на 20% ускорить обмен веществ. Главное — это вода должна быть отфильтрована и очищена. Не стоит заменять ее чаем, соками, кофе. Также необходимо его выпить за 45 минут до завтрака маленькими глотками.