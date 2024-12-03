Пьяный водитель в Уфе устроил аварию: пострадал сотрудник Госавтоинспекции и скончалась женщина

В Уфе вечером 3 декабря пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадал инспектор ДПС и погибла женщина. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
Фото: ГАИ РБ.
Авария случилась около 22:00 на улице Сельской Богородской. По данным дорожной полиции, 37-летний нетрезвый мужчина за рулем Kia Rio пытался объехать ДТП с участием Renault Logan и Skoda Octavia, выехал на встречную полосу и врезался в Nissan Terrano. От удара машину отбросило на людей, которые стояли поблизости. Среди них был инспектор ДПС, который стоял на разделительной полосе и регулировал движение, а также водители Renault, Skoda и эвакуатора.
Фото: ГАИ РБ.
— Водитель Skoda и инспектор ДПС каретой скорой медицинской помощи доставлены в больницу. Известно, что женщина [из иномарки], не приходя в сознание, от полученных травм скончалась в реанимационном отделении медицинского учреждения, — передали в ГАИ.
Водителя Kia задержали. Проверка на алкотестере показал у него 0,906 мг этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха (предельно допустимая норма — 0,16).
Фото: ГАИ РБ.
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