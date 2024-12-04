В Крыму не хватает учителей

«Прежде всего нам не хватает педагогов. Сейчас наша задача вставить в образовательные программы 30 зачетных единиц, то есть 10-я часть программы должна быть ориентирована на психолого-педагогическую подготовку. И должна быть педагогическая практика — есть большой запрос на вожатых».
Кроме того, в сотрудниках нуждается и сфера туризма и гостеприимства — недостает среднего персонала, а в здравоохранении нужны врачи и младший медперсонал, отметила эксперт.
При этом за последние два года вузы заключили около 400 соглашений с предприятиями промышленного сектора, средствами размещения, учреждениями здравоохранения, с организациями образования, для которых готовят кадры.
Благодаря этому около 65% выпускников в Крыму идут работать по специальности после окончания вуза. Работа в этом направлении в Крыму продолжается, подытожила Наталья Карамзина.
Ранее замглавы администрации крымской столицы — начальник управления образования Татьяна Сухина отметила, что в школах Симферополя остро не хватает учителей начальных классов, физиков, а также математиков и учителей русского языка.