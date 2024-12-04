В Крыму не хватает учителей

«Прежде всего нам не хватает педагогов. Сейчас наша задача вставить в образовательные программы 30 зачетных единиц, то есть 10-я часть программы должна быть ориентирована на психолого-педагогическую подготовку. И должна быть педагогическая практика — есть большой запрос на вожатых».