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В Крыму не хватает учителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости Крым. В Крыму ведется серьезная работа по подготовке квалифицированных кадров для работы в сфере образования, поскольку отрасль остро нуждается в сотрудниках. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала проректор по учебной и методической деятельности КФУ им. В. И. Вернадского Наталья Карамзина.

Источник: РИА "Новости"

«Прежде всего нам не хватает педагогов. Сейчас наша задача вставить в образовательные программы 30 зачетных единиц, то есть 10-я часть программы должна быть ориентирована на психолого-педагогическую подготовку. И должна быть педагогическая практика — есть большой запрос на вожатых».

сказала Наталья Карамзина

Кроме того, в сотрудниках нуждается и сфера туризма и гостеприимства — недостает среднего персонала, а в здравоохранении нужны врачи и младший медперсонал, отметила эксперт.

При этом за последние два года вузы заключили около 400 соглашений с предприятиями промышленного сектора, средствами размещения, учреждениями здравоохранения, с организациями образования, для которых готовят кадры.

Благодаря этому около 65% выпускников в Крыму идут работать по специальности после окончания вуза. Работа в этом направлении в Крыму продолжается, подытожила Наталья Карамзина.

Ранее замглавы администрации крымской столицы — начальник управления образования Татьяна Сухина отметила, что в школах Симферополя остро не хватает учителей начальных классов, физиков, а также математиков и учителей русского языка.

образование