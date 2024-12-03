В Новосибирске запустили проект по обучению ИИ анализу томографии

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Специалисты Новосибирского государственного университета (НГУ) начали проект по обучению искусственного интеллекта анализу томографических снимков. Как сообщили в пресс-службе университета, новая технология, испытываемая пока на животных, призвана помочь медикам в диагностике онкологических заболеваний и разработке новых лекарственных препаратов.
«Лаборатория инновационной и ядерной медицины физического факультета НГУ внедряет методы искусственного интеллекта в процессы анализа результатов снимков, полученных на компьютерном томографе. В данной лаборатории разрабатываются технологии нейтронозахватной терапии, проводятся испытания на животных препаратов-кандидатов для лечения онкологических заболеваний», — отметили в пресс-службе.
Физики НГУ поставили задачу научить ИИ помогать врачам и взять на себя трудоемкие и во многом монотонные рутинные операции, каковыми являются чтение снимков томографа и описание того, что на них получилось. Для тренинга нейросетей совместными усилиями физиков и медиков создается томографический атлас нормальных и патологических состояний животных. Как сообщил руководитель лаборатории Владимир Каныгин, ИИ обучается работе в трех направлениях — медицинском, ветеринарном и фармакологическом.
«Для повышения эффективности целесообразно переложить на ИИ выполнение рутинных процессов. Описание снимков, полученных на КТ-томографе, для человека представляет собой длительный процесс, требующий высокой концентрации внимания. Кроме того, одно и то же изображение разными специалистами и в различных ситуациях может быть истолковано по-разному. Применение ИИ позволит исключить из этого важного процесса влияние человеческого фактора — усталости, рассеянного внимания и т.д. В ряде ситуаций ИИ может дать более исчерпывающий и точный ответ», — рассказала член авторского коллектива Ульяна Кречетова.
Вместе со своими аспирантами Кречетова получила первые результаты в области сегментации — выделения контуров органов на снимках. В ближайших планах создание моделей и программ, которые позволят классифицировать опухоли и помогать врачу определять виды патологических состояний.
В лаборатории провели первые эксперименты по использованию ИИ для подбора эффективных препаратов при нейтронозахватной терапии, которая применяется для лечения онкологических заболеваний. Изучались биологические и химические аспекты применения таких препаратов, как борфенилаланин и боркаптат натрия, в настоящее время проводятся эксперименты по применению препарата с содержанием наночастиц оксида кремния размером до 30 нанометров. При этом ИИ анализирует снимки лабораторных крыс. Исследования проводятся в рамках стратегического проекта НГУ «Радиационные технологии будущего» программы «Приоритет 2030».