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Жителям Ростовской области раскрыли рабочий график для продления жизни

Врач Конев назвал идеальный рабочий график, способный продлить жизнь.

Источник: Комсомольская правда

Врач назвал идеальный рабочий график, способный продлить жизнь. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на кардиолога Юрия Конева. Он отметил, что люди, которые работают в свободном графике, живут дольше.

Многие привыкли выстраивать расписание на день или даже на неделю вперед. Те, кто придерживается графика, который не соответствует внутренним часам человека, живут меньше, много нервничают и испытывают негатив.

Чтобы продлить жизнь человек должен делать то, что он хочет, просыпаться в комфортное время. Так, вы меньше будете испытывать стресс и получать удовольствие от жизни.