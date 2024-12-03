Жителям Ростовской области раскрыли рабочий график для продления жизни

Врач назвал идеальный рабочий график, способный продлить жизнь. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на кардиолога Юрия Конева. Он отметил, что люди, которые работают в свободном графике, живут дольше.
Многие привыкли выстраивать расписание на день или даже на неделю вперед. Те, кто придерживается графика, который не соответствует внутренним часам человека, живут меньше, много нервничают и испытывают негатив.
Чтобы продлить жизнь человек должен делать то, что он хочет, просыпаться в комфортное время. Так, вы меньше будете испытывать стресс и получать удовольствие от жизни.