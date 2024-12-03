Московский Политех планирует создать линейку электротранспорта к 2030 году

Как отметил ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский, за 17 лет работы в области электромобилестроения вуз достиг уровня, когда промышленность воспринимает его как равного партнера. «Это модель, когда образовательный процесс построен на базе предприятий-партнеров. Мы создали собственное конструкторское бюро, где работают опытные инженеры, конструкторы, технологи, которые выполняют работу для индустрии», — рассказал Миклушевский.