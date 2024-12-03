Московский Политех планирует создать линейку электротранспорта к 2030 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Московский политехнический университет планирует к 2030 году создать новую линейку электромобилей и другого транспорта, включая беспилотные платформы. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«До 2030 года конструкторское бюро планирует разработать линейку электромобилей, включая модели категорий L7 и M1, беспилотные транспортные платформы, электрифицированную дорожно-коммунальную технику. Среди партнеров проектов — КАМАЗ, АВТОТОР, “Меркатор” и другие компании», — отметили в пресс-службе.
Как отметил ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский, за 17 лет работы в области электромобилестроения вуз достиг уровня, когда промышленность воспринимает его как равного партнера. «Это модель, когда образовательный процесс построен на базе предприятий-партнеров. Мы создали собственное конструкторское бюро, где работают опытные инженеры, конструкторы, технологи, которые выполняют работу для индустрии», — рассказал Миклушевский.
Передовая инженерная школа электротранспорта Московского Политеха, созданная в 2022 году, как отметили в пресс-службе, реализует шесть магистерских программ: инженерный дизайн, гоночный инжиниринг, высокоавтоматизированные транспортные средства, программная инженерия в автомобилестроении, электрифицированные транспортные средства, дизайн и стилистика транспортных средств. В структуру школы входит конструкторское бюро с пятью специализированными центрами.