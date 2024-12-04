Сотня ям для будущих могил напугала жителей Кокшетау

Кокшетауские похоронщики заранее вырыли сотню могил на местном кладбище. Заготовки на зиму они объяснили тем, что копать землю, пока она не сильно промерзла, куда проще. Несмотря на это, местные увидели в этом недобрую примету, сообщает Zakon.kz.