Что можно и нельзя делать на Введение 4 декабря, который называют Ворота зимы

Православная церковь 4 декабря отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы, или Введение. Есть у праздника и народное название — Ворота зимы. Все дело в том, что предки верили, что с указанной даты наступает настоящая зима с морозными узорами на окнах.