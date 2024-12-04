Что можно и нельзя делать на Введение 4 декабря, который называют Ворота зимы

Православная церковь 4 декабря отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы, или Введение. Есть у праздника и народное название — Ворота зимы. Все дело в том, что предки верили, что с указанной даты наступает настоящая зима с морозными узорами на окнах.
Что нельзя делать 4 декабря.
На Введение не выколачивали белье. Считалось, что подобное может спровоцировать непогоду. Кроме того, под запретом генеральная уборка, бытовые дела. Не следует решать финансовые вопросы. Праздник не подходит для того, чтобы брать взаймы.
Что можно делать 4 декабря.
По традиции, на указанный праздник было принято ходить в церковь. После службы дома накрывали праздничный стол. За ним собирались родные и близкие. Как правило, готовили постные блюда, однако по причине праздника допускались рыба, красное вино.
Согласно приметам, большое количество снега предвещает морозную зиму. Если же 4 декабря снегопад, то это указывает на хороший урожай. А вот сильный мороз говорит о том, что лето окажется жарким.
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