«После четырех рецидивов добились стойкой ремиссии в течение двух — трех лет». Белорусский врач-онколог рассказала о новейшем методе лечения рака CAR-T-клеточной терапией

Заместитель директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Марина Борисевич в телепрограмме «Скажинемолчи» на канале «Беларусь 1» рассказала о новейшем методе лечения онкологии с помощью CAR-T-клеточной терапии. По ее словам, с 2023 года этот новейший экспериментальный метод лечения онкологии официально утвержден Министерством здравоохранения Беларуси.
CAR-T-клеточная терапия показала очень хорошие результаты в лечении детей и взрослых пациентов. Пока белорусские онкологи применяют этот метод для лечения лейкозов и лимфом, но в ближайшее время планируют внедрить его и для лечения других злокачественных заболеваний.
«Частота достижения ремиссии у лиц, болезнь которых не ответила должным образом на лечение иными способами, выросла в десять раз. Этот метод — шанс на ремиссию для тех, у кого нет альтернативных вариантов победить болезнь. Выживаемость в течение года после инфузии модифицированных Т-лимфоцитов составляет 50−70%», — такая информация опубликована на сайте РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова.
Марина Борисевич отметила, что CAR-T-клеточную терапия детские онкологи применяют в случае, когда злокачественные клетки рефрактерны, то есть невосприимчивы, к обычным методам лечения, в том числе к химиотерапии.
«Это тот случай, когда опухоль перестает быть чувствительной к обычным стандартным схемам лечения», — отметила Марина Борисевич.
Марина Борисевич рассказала о случаях из практики медиков РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.
«Сегодня у нас есть замечательные результаты, когда четыре рецидива у ребенка, мы применяем новые методы и выводим ребенка в ремиссию, которая длится 2−3 года. Такие пациенты продолжают у нас наблюдаться. Мы пока еще не делаем долгосрочных выводов, мы должны проанализировать в более отдаленном периоде, чтобы понять работают эти методы или нет. Но на сегодняшний день они работают», — отметила медик.
Марина Борисевич сказала, что раньше, еще 15−20 лет назад медики вынуждены были сказать родителям такого пациента, что они больше ничего для ребенка сделать не в силах, и ребенок переводился под опеку хосписа.
Лечение CAR-T клетками — дорогостоящее. Замдиректора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова Сергей Красный оценил его в 50 тысяч долларов на одного пациента. В Европе это стоит в 10 раз дороже. В Беларуси — бесплатно для жителей страны (здесь подробнее).
Как лечат с помощью CAR-T-клеточной терапии? Лечат при помощи иммунных клеток самого пациента, их извлекают, обрабатывают и вводят в кровь в качестве лекарства.
Этот вид лечения объединяет в себе сразу три современных метода терапии онкобольных. Первый метод — клеточная терапия (не химический, а живой препарат, улучшенные клетки своего организма). Второй метод — иммунная (модифицированные Т-лимфоциты, которые становятся CAR-T-лимфоцитами, распознают чужеродные раковые клетки, связываются с ними и разрушают), Третий метод — генная (используются «обученные» лимфоциты, прошедшие генетическую модификацию).
От момента взятия лейкоцитов у пациента до момента трансплантации ему же обученных Т-клеток проходит 2 недели. Собственно инфузия, то есть введение, CAR-T-клеток длится до получаса. Проводят ее однократно.
CAR-T-клеточная терапия не дает 100% гарантии излечения от онкологии, но она дает хорошие показатели при наиболее агрессивных формах рака для тех пациентов, у которых до применения этого метода шансов на жизнь не было.
ВАЖНО ЗНАТЬ.
По информации, размещенной на сайте РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, аббревиатура CAR в CAR-T-клеточной терапии от chimeric antigen receptor, что в переводе означает химерный антигенный рецептор. Это созданный искусственным путем рецептор Т-лимфоцита, посредством которого эта иммунная клетка при взаимодействии с раком распознает его, активируется и разрушает. Химерный антигенный рецептор должен идеально «подходить» к самому антигену (новообразованию), надежно фиксироваться на нем. Создание такого рецептора на Т-лимфоците и составляет основу проводимой в лаборатории генетической модификации.
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