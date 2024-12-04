«После четырех рецидивов добились стойкой ремиссии в течение двух — трех лет». Белорусский врач-онколог рассказала о новейшем методе лечения рака CAR-T-клеточной терапией

«Сегодня у нас есть замечательные результаты, когда четыре рецидива у ребенка, мы применяем новые методы и выводим ребенка в ремиссию, которая длится 2−3 года. Такие пациенты продолжают у нас наблюдаться. Мы пока еще не делаем долгосрочных выводов, мы должны проанализировать в более отдаленном периоде, чтобы понять работают эти методы или нет. Но на сегодняшний день они работают», — отметила медик.