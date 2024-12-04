«Жена мне не задает таких вопросов!» Белорусский певец Дмитрий Колдун шокировал признаниями об изменах и жизни на гастролях

— Благодарен супруге, что она меня не проверяет. Никогда не контролирует ни в чем. В плане там: «А кто тебе звонил? А с кем ты там был?..» То есть она мне вообще не задает таких вопросов — это чудо. То есть я могу находиться где угодно, я сниму трубку или даже не сниму… И никто мне за это не вынесет мозги. Это редкий «элемент» такой в нашей «таблице элементов» такой, когда тебе просто не «делают» мозг ни по каким случаям, — заключил Дмитрий, который в своей время окончил химический факультет БГУ.