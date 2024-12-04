«Жена мне не задает таких вопросов!» Белорусский певец Дмитрий Колдун шокировал признаниями об изменах и жизни на гастролях

Уроженец Минска певец Дмитрий Колдун шокировал признаниями о жене Виктории и рассказал о ее драке с поклонницей. Сладкоголосый белорусский соловей и триумфатор «Фабрики звезд-6» не так давно стал гостем YouTube-проекта «Proжизнь».
Дмитрий был очень искренним и рассказал, что бывает не так часто, о личном.
Артист признался что супруга ему полностью доверяет. Фото: скриншот видео.
— За что вы благодарны своей жене? — спросили Дмитрия про отношения с его супругой Викторией, с которой они познакомились еще в школьные годы.
— Благодарен супруге, что она меня не проверяет. Никогда не контролирует ни в чем. В плане там: «А кто тебе звонил? А с кем ты там был?..» То есть она мне вообще не задает таких вопросов — это чудо. То есть я могу находиться где угодно, я сниму трубку или даже не сниму… И никто мне за это не вынесет мозги. Это редкий «элемент» такой в нашей «таблице элементов» такой, когда тебе просто не «делают» мозг ни по каким случаям, — заключил Дмитрий, который в своей время окончил химический факультет БГУ.
— Как долго она шла к этой мудрости? — был задан вопрос.
— Ну, я ее туда вел! — ответил Дмитрий. — Показывал собственным примером, что не надо, не надо меня контролировать, нет такой необходимости. Опять же, любой мой промах — и я это доверие потеряю. Я не могу промахнуться.
Будущие супруги познакомились еще в школе. Фото: личная страница Дмитрия Колдуна в соцсети.
Дмитрий сказал: «Вроде хорошо себя веду!» И добавил, что, по его мнению, разделение жизни артиста на гастролях и дома — «какая-то такая нездоровая история».
Дмитрий высказался об изменах. Фото: скриншот видео.
Ответил Колдун и на вопрос о том, смог бы ли он простить измену. Дмитрий задумался:
— Надеюсь, мне не придется отвечать на этот вопрос! Не знаю, не думал об этом…
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