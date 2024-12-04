Возвращения джедаев: вторая «Игра в кальмара» и мамонт-Стоянов

Первая экранизация классического романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» и долгожданное продолжение корейского хита «Игра в кальмара» ждут зрителей в первый месяц зимы. В перерывах между разбором навалившихся к концу года рабочих задач и составлением списков салатов для праздничного стола — новые серии уютных «Мамонтов» с Юрием Стояновым или мистического «Прометея» с Филиппом Янковским. Любителям фантастики — новые «Звездные войны», а на радость любителям тру-крайма — приквел «Декстера». «Известия» рассказывают о самых ярких премьерах на российских и зарубежных стримингах в декабре.
«Игра в кальмара» 18+
Самый популярный сериал в истории Netflix, корейский антиутопический триллер «Игра в кальмара» возвращается в эфир спустя три года. И нельзя не упомянуть, что ожидания от второго сезона довольно высокие. Первый вышел в сентябре 2021 года, возглавил чарты Netflix в 90 странах мира и получил шесть статуэток премии Emmy, в том числе за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль. Фанаты сериала ждали продолжения шоу на выживание, в котором 456 человек с финансовыми проблемами соревновались за приз в размере 45,6 млрд вон.
Режиссер и автор сценария «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк изначально задумывал сделать сериал о классовом и экономическом неравенстве в Корее лишь на один сезон. Однако сериал закончится на третьем, который, в отличие от второго, ждать придется не так долго. По слухам, финал «Игры в кальмара» запланирован на 2025 год.
Создатели обещают, что второй сезон будет более мрачным, тревожным и зловещим, однако информации о сюжете крупицы. Главный герой Сон Ги-хун — единственный выживший и, соответственно, победивший в турнире — планировал воссоединиться с дочерью в США, но внезапно решил выяснить, кто все-таки стоит за созданием смертельного турнира. Однако чтобы положить конец этой игре, Сон Ги-хуну предстоит ее снова пройти.
Премьера 26 декабря.
«Прометей» 18+
«Кинопоиск».
Любовь Аксенова, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарев и Александр Алябьев в фантастическом триллере «Прометей» расследуют дело о таинственном исчезновении в 1998 году самолета, который вылетел из Барнаула в Москву, но спустя 20 минут в воздухе пропал с радара. Ни следов крушения, ни других зацепок — государственные органы лишь пожимают плечами. Однако через 20 с лишним лет до своей семьи дозванивается один из пропавших пассажиров. Правда, есть нюанс: собеседник на том конце провода так и остался в 1998 году.
Премьера 5 декабря.
«Декстер: Первородный грех» 18+
Paramount+
Не каждому крупному проекту нужен свой приквел, но в случае с «Декстером» он вполне имеет право на существование. На этот раз зрители увидят, как зарождался самый известный на телевидении серийный убийца и судмедэксперт по совместительству. Некоторые моменты из прошлого Декстера Моргана мы уже видели во флешбеках в оригинальном сериале, приквел же сосредоточится на том, о чем еще только предстоит рассказать. Например, что первое убийство Декстер совершил в 1991 году, когда ему было 20 лет. А еще о том, как появился «кодекс Гарри» — свод правил, придуманный приемным отцом главного героя.
История начинается за 15 лет до событий «Декстера», где молодого убийцу играет Патрик Гибсон. Звезда сериала «Тень и кость» местами действительно напоминает Майкла С. Холла, игравшего Декстера на протяжении восьми сезонов. Сам Холл появится в приквеле в качестве рассказчика.
Премьера 15 декабря.
«Мамонты» 16+
Okko.
Летом 2023 года первый эпизод сериала «Мамонты» еще под авторством Ивана Соснина увез с фестиваля «Пилот» в Иванове приз зрительских симпатий. До релиза проект все-таки дошел, но успел сменить режиссера — им стал Михаил Чистов.
В остальном все вроде бы по-старому. Юрий Стоянов в роли очаровательного в своей старомодности дедушки становится жертвой телефонных мошенников и переводит им 3,5 млн рублей, отложенных на покупку новой квартиры. А пока пенсионер ютится в квартире дочери и внучки. И последняя не особо рада столкновению трех поколений под одной крышей. Полиция на заявление о краже и призывы помочь лишь разводит руками — статистика раскрываемости кибермошенничества плачевная. Поэтому «технологический мамонт» лично бросает вызов преступности. Помогает ему в этом та самая внучка. Сперва из корыстных побуждений, а затем, как это часто бывает в подобных проектах, на фоне сближения с дедушкой.
Премьера 9 декабря.
«Звездные войны: Опорная команда» 13+
Disney+
Пока Disney пытается разработать новую полнометражную трилогию о событиях, разворачивающихся в далекой-далекой Галактике, его стриминг окончательно превратился в конвейер по выпуску как довольно посредственных сериалов типа «Аколита» и «Асоки», так и качественных нео-вестерна «Мандалорец» и претендующего на звание настоящей взрослой политической драмы «Андор».
«Звездные войны: Опорная команда» пока что больше тяготеют ко второй категории. Да и состав создателей впечатляющий — среди режиссеров Джон Уоттс, известный по относительно новой трилогии «Человек-паук» с Томом Холландом, Дэн Кван и Дэниэл Шнайерт, снявшие оскароносный «Все везде и сразу», постановщик «Легенды о Зеленом Рыцаре» Дэвид Лоури и Брайс Даллас Ховард, которая уже работала и над «Мандалорцем», и над «Книгой Бобы Фетта».
Новый сериал рассказывает о четырех юных путешественниках, одержимых историями о рыцарях-джедаях (важно — события «Опорной команды» разворачиваются после шестого эпизода оригинальной трилогии Джорджа Лукаса). Один из них, Вим, случайно находит в лесу нечто, что принимает за джедайский храм. На деле это космический корабль, из-за которого Вим и его спутники оказываются затеряны в космосе. Далее по традиции следует знакомство с обаятельным дроидом SM-33 и встреча с будущим наставником Джодом На Навудом. Его, кстати, играет Джуд Лоу. Критики высоко оценили первые два эпизода «Опорной команды», где пока не прослеживается какая-то серьезная история. Но есть ощущение, что этому сериалу она и не нужна.
Премьера 2 декабря.
«Сто лет одиночества» 18+
Netflix.
Первая экранизация самого популярного произведения колумбийца Габриэля Гарсиа Маркеса, которая, казалось, не поддается переносу на экраны из-за магического реализма, пронизывающего первоисточник. Режиссеры Лаура Мора Ортега и Алекс Гарсия Лопес решили не следовать трендам на осовременивание сюжета. Нас все так же ждет история семейства Буэндиа, каждому члену которого судьбой уготовано страдать от врождённого «порока» — от одиночества.
Сериал снят в Колумбии на испанском языке и с участием местных актеров — таким было условие владеющих правами на роман потомков Маркеса. «Сто лет одиночества» растянутся на целых два внушительных сезона, в первом зрителей уже ожидает 16 эпизодов, которые выйдут по традиции стриминга сразу в день премьеры.
Премьера 11 декабря.
«Первый номер» 18+
KION.
Клим Козинский снял сериал о перезапуске культового глянцевого издания после вынужденного импортозамещения, которое коснулось в том числе и прессы. Спасать разваливающееся на глазах зрителей издание Idol в сериале предлагают Константину Иноземцеву, в прошлом успешному циничному писателю, автору бестселлера «Кома», в настоящем — ленивому циничному алкашу, задолжавшему везде и всем.
Сценарий проекта написали Сергей и Дмитрий Минаевы, которые знают о внутренней кухне медиа буквально все. Первый возглавлял российскую версию Esquire, а ныне журнал «Правила жизни», поэтому сравнение напрашивается мгновенно. Однако создатели утверждают, что прообразом Иноземцева, которого сыграл Евгений Цыганов, частично стал Эдуард Багиров. Писатель, автор романов «Гастарбайтер» и «Идеалист», а также друг самого Сергея Минаева ушел из жизни в 2023 году.
Премьера 1 декабря.
«Моя соседка — призрак» 18+
«Амедиатека».
Милая и беззаботная история паранормальной любви для серых декабрьских вечеров. Молодой человек по имени Коул переезжает в новую квартиру, пытаясь начать новую жизнь после смерти своего отца. Его соседкой становится дух девушки из 1920-х годов по имени Беа. Та застряла в лимбе из-за магического кольца, которое она украла и надела перед аварией, в которой погибла. И хотя Коул — единственный, кто видит призрак девушки, крутить гончарный круг под Unchained Melody Элвиса Пресли в этом сериале не будут. Молодые люди выстраивают связь, погружаясь в культуры друг друга, которые разделяют 100 лет.
Премьера 1 декабря.
«Элтон Джон: Никогда не поздно».
Disney+
Летом 2023 года Элтон Джон отыграл свой последний концерт из прощального тура, длившегося целых пять лет, а 77-летний музыкант шокировал поклонников новостью о том, что практически ослеп. От этого намного трогательнее смотреть новый документальный фильм «Элтон Джон: Никогда не поздно». Это рассказ от первого лица о карьере в музыкальной индустрии, которая включает взлеты, падения и то, что явно не уместилось в хронометраже фильма «Рокетмен», где Элтона Джона сыграл Тэрон Эджертон.
Премьера 13 декабря.
«Киберслав» 18+
«Кинопоиск».
Российский анимационный сериал, объединивший в себе славянскую мифологию и антураж киберпанка. Проект анонсировали еще в 2018 году. Киберслав — русский богатырь, сражающийся с нечистью при помощи современных технологий. Да, в этой Древней Руси есть и кибернетические имплантаты, и плазменное оружие, и экзоскелеты, и уже никуда без роботов. Режиссер проекта Стас Дмитриев даже проводил аналогию со «Звездными войнами». Главного героя презирают как люди, так и монстры, поскольку Киберслав — полукровка с демонической лапой вместо руки. Однако это не мешает ему расследовать нападение на кибер-князя и его семью, чему и посвящен первый сезон нового сериала.
Точную дату премьеры объявят позже.
«Последняя клятва Гиппократа» 18+
«Иви».
Премьера приключенческого боевика о фельдшере, который оказался втянут в мир криминала, изначально состоялась на телеканале РЕН ТВ. Гиппократом зовут главного героя Петра Кратова, бывшего военного хирурга, прошедшего военные точки, знающего, что такое жестокость и забывшего, что такое страх. Одна только боль — сыновья. Они полная противоположность друг другу. Младший, Мирча, связался с бандой наркодельцов. Старший, Виктор, работает начальником отдела по борьбе с оборотом наркотиков и твердо намерен уничтожить преступную группировку. Братья ненавидят друг друга. Задача Гиппократа — примирить сыновей. О том, как создавали новый сериал, «Известия» писали здесь.
Премьера 1 декабря.