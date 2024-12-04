Возвращения джедаев: вторая «Игра в кальмара» и мамонт-Стоянов

Не каждому крупному проекту нужен свой приквел, но в случае с «Декстером» он вполне имеет право на существование. На этот раз зрители увидят, как зарождался самый известный на телевидении серийный убийца и судмедэксперт по совместительству. Некоторые моменты из прошлого Декстера Моргана мы уже видели во флешбеках в оригинальном сериале, приквел же сосредоточится на том, о чем еще только предстоит рассказать. Например, что первое убийство Декстер совершил в 1991 году, когда ему было 20 лет. А еще о том, как появился «кодекс Гарри» — свод правил, придуманный приемным отцом главного героя.