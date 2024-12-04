Строить и жить: работы Виктора Попкова показывают советскую жизнь

Виктора Попкова закономерно называют советским художником — всю жизнь он прожил в СССР и даже не был диссидентом. Однако нельзя не обратить внимание, насколько большую роль в его искусстве занимало религиозное начало. Какой, в общем-то, несоветской (хотя никак не антисоветской) стала его интонация, особенно в последние годы. Ярко отразив свою эпоху, он шагнул дальше. И его написанная за год до нелепой гибели монументальная многометровая картина «Хороший человек была бабка Анисья» — сцена похорон с почти экспрессионистским надрывом, но одновременно и умиротворяющей мудростью (парадокс), — говорит, конечно, не о конкретном времени, а о вечном.