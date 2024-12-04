Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения

Южнокорейское правительство решило отменить военное положение в стране, было проведено соответствующее голосование.
«Южнокорейское правительство одобрило предложение об отмене военного положения», — говорится в сообщении агентства «Рёнхап».
Согласно конституции страны, глава государства обязан отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов высказался против.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль согласился отменить военное положение. Он заявил, что отозвал военных.
Напомним, накануне Юн Сок Ёль ввёл военное положение в Южной Корее. По его словам, это было сделано для защиты страны «от угрозы северокорейских коммунистических сил».