В Китае нашли обнаружили между морщинами и деменцией

Новое исследование китайских ученых выявило связь между морщинами и старением кожи лица с когнитивным снижением. Об этом сообщает журнал Alzheimer s Research and Therapy.
По данным ученых, у людей с «гусиными лапками» риск деменции возрастает в 2,5 раза. В исследовании проанализированы данные 200 тысяч человек, собранные за 12 лет, в ходе которых было выявлено около 6 тысяч случаев деменции. У тех, кто выглядел старше своего возраста, риск развития деменции оказался на 61% выше.
Во второй части исследования ученые провели фотографирование 612 участников в возрасте около 63 лет. Анализ изображений показал, что наличие «гусиных лапок» связано с когнитивными нарушениями, и у людей с большим числом таких морщин вероятность наличия когнитивных нарушений увеличивалась на 2,5 раза.
Ранее психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин заявил, что в организме запускается целый каскад биохимических реакций, когда человек сталкивается с травмирующей ситуацией. По его словам, изначально природа создала этот механизм для выживания.