В Китае нашли обнаружили между морщинами и деменцией

По данным ученых, у людей с «гусиными лапками» риск деменции возрастает в 2,5 раза. В исследовании проанализированы данные 200 тысяч человек, собранные за 12 лет, в ходе которых было выявлено около 6 тысяч случаев деменции. У тех, кто выглядел старше своего возраста, риск развития деменции оказался на 61% выше.