Что произошло в Иркутске в ночь на 4 декабря 2024: последние новости

Сторожка горела на улице Братской. Пламя охватило четыре квадратных метра, его тушили шесть специалистов и две единицы техники. Спустя время спасатели нашли погибшего мужчину. Возраст и личность на данный момент неизвестны, полицейские уточняют информацию.