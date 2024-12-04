Что произошло в Иркутске в ночь на 4 декабря 2024: последние новости

Сторож погиб на пожаре в Иркутске из-за короткого замыкания электропроводки.
Сторожка горела на улице Братской. Пламя охватило четыре квадратных метра, его тушили шесть специалистов и две единицы техники. Спустя время спасатели нашли погибшего мужчину. Возраст и личность на данный момент неизвестны, полицейские уточняют информацию.
Водитель самосвала врезался в теплотрассу и скрылся с места аварии в Усть-Куте.
Из-за ДТП часть жителей остались без отопления. Сейчас виновника разыскивает полиция.
Автомобиль с двумя мужчинами провалился под лед на Братском водохранилище.
Водитель и пассажир не смогли спастись. Тела 73-летнего и 53-летнего мужчин достали местные жители. По всей видимости, погибшие проигнорировали запрещающие знаки.