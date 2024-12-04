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Что произошло в Иркутске в ночь на 4 декабря 2024: последние новости

Сторож погиб на пожаре в Иркутске из-за короткого замыкания электропроводки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сторож погиб на пожаре в Иркутске из-за короткого замыкания электропроводки.

Сторожка горела на улице Братской. Пламя охватило четыре квадратных метра, его тушили шесть специалистов и две единицы техники. Спустя время спасатели нашли погибшего мужчину. Возраст и личность на данный момент неизвестны, полицейские уточняют информацию.

Водитель самосвала врезался в теплотрассу и скрылся с места аварии в Усть-Куте.

Из-за ДТП часть жителей остались без отопления. Сейчас виновника разыскивает полиция.

Автомобиль с двумя мужчинами провалился под лед на Братском водохранилище.

Водитель и пассажир не смогли спастись. Тела 73-летнего и 53-летнего мужчин достали местные жители. По всей видимости, погибшие проигнорировали запрещающие знаки.