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Песков заявил об отсутствии оснований для переговоров РФ и Украины

Российская сторона неоднократно заявляла об открытости к диалогу.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время основания для российско-украинских переговоров отсутствуют.

«Пока нет никаких оснований для переговоров», — цитирует его слова газета «Известия».

Песков подчеркнул, что российская сторона неоднократно заявляла об открытости к диалогу. Кроме того, ряд государств, в том числе Катар, предлагают свои услуги в качестве посредников.

«Действительно, эмират очень активно работает в плане посреднических услуг по самым разным сюжетам, делает это эффективно. Помимо этого, наши двусторонние отношения с Катаром превосходно развиваются», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова рассматривать инициативы по урегулированию ситуации на Украине, если они продиктованы искренним стремлением к миру.