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Православные верующие отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

Православные верующие в эту среду отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Как правило в этот день православные верующие идут в храмы, чтобы поблагодарить создателя и вознести свои молитвы. Зачастую именно в этот день родители начинают приобщать детей к исповеди и причастию.

Праздник посвящен событию, когда в трехлетнем возрасте Марию родители привели в Иерусалимский храм, во исполнение обета посвятить своего ребенка служению Господу. До этого престарелые будущие родители Пресвятой Девы, Иоаким и Анна, не могли завести детей и дали Богу этот обет — и у них родилась Мария.

Праздничные службы в честь праздника проходят в этот день в православных храмах по всей Беларуси.

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