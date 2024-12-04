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Небензя: США не осудили вылазку террористов в САР

Постпред РФ при ООН обратился к Соединённым Штатам.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты не нашли в себе смелости осудить вылазку боевиков в Сирии, заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Заявление прозвучало в ходе заседания СБ. Небензя обратился к зампостпреду США при ООН Роберту Вуду.

«Вы не нашли в себе смелости осудить очевидную террористическую атаку, предпринятую против мирных граждан мирных сирийских городов, с трудом налаживающих мирную жизнь, несмотря на сотни введённых вашей страной незаконных односторонних санкций», — сказал он.

Небензя подчеркнул, что американская сторона «лукаво утверждали, что нападения на Алеппо и на северо-запад Сирийской Арабской Республики совершили некие повстанцы». Он отметил, что так в Соединённых Штатах говорят о террористах, нападающих на государства, которые проводят независимую и не отвечающую интересам Вашингтона внешнюю политику.

По словам дипломата, РФ вновь убедилась, что не существует преступлений, которые Соединённые Штаты «готовы замолчать ради наживы и прибыли».

Ранее Небензя заявил, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»* не скрывают, что их поддерживают украинские спецслужбы.