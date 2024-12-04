Небензя: США не осудили вылазку террористов в САР

Небензя подчеркнул, что американская сторона «лукаво утверждали, что нападения на Алеппо и на северо-запад Сирийской Арабской Республики совершили некие повстанцы». Он отметил, что так в Соединённых Штатах говорят о террористах, нападающих на государства, которые проводят независимую и не отвечающую интересам Вашингтона внешнюю политику.