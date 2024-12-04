Sky News: Британия не намерена отправлять солдат на Украину

Власти Британии не планируют отправлять своих военнослужащих для участия в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины, сообщает Sky News.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от представителя канцелярии премьер-министра Кира Стармера.
«Таких планов нет», — заявил он.
Напомним, по данным французской газеты Le Monde, Париж и Лондон возобновили дискуссии об отправке западных военных на Украину. Кроме того, Франция и Париж не исключают, что «могут возглавить коалицию по Украине».
Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Кир Стармер впервые заявил о переговорах в контексте конфликта на Украине. При этом он утверждает, что для завершения конфликта Британия «должна продолжать вооружать Киев».