Большой каток начали заливать на стадионе имени Ленина

«В прошлом году мы открыли каток 10 декабря, сейчас чуть позже. На прошлой неделе мы залили лед для того, чтобы убрать неровности, но была теплая погода, поэтому более толстый слой нарастить не удалось. Но вот сегодня приступили к активной фазе обустройства. Думаю, на следующей неделе каток уже откроется для хабаровчан», — сказал один из рабочих.