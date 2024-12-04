Большой каток начали заливать на стадионе имени Ленина

На прошлой неделе рабочие уже установили снежные бортики. Ожидается, что каток заработает на следующей неделе.
«В прошлом году мы открыли каток 10 декабря, сейчас чуть позже. На прошлой неделе мы залили лед для того, чтобы убрать неровности, но была теплая погода, поэтому более толстый слой нарастить не удалось. Но вот сегодня приступили к активной фазе обустройства. Думаю, на следующей неделе каток уже откроется для хабаровчан», — сказал один из рабочих.
Каток традиционно расположится между колесом обозрения и Универсальным крытым спорткомплексом на набережной Хабаровска.