Без осадков, но морозно: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в среду

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до −2 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.
Жителям Астаны также обещают ясную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут до −8 градусов, ночью температура снизится до −15 градусов. Скорость ветра — 3,6 м/с.
В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 8 градусов, ночью опустятся до 0 градусов. Скорость ветра будет на уровне 1,8 м/с.