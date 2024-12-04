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Без осадков, но морозно: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 4 декабря, во всех трех мегаполисах Казахстана — Астане, Алматы и Шымкенте — обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Ричмонде: -3° 0 м/с 63% 768 мм рт. ст. +2°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до −2 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны также обещают ясную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут до −8 градусов, ночью температура снизится до −15 градусов. Скорость ветра — 3,6 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 8 градусов, ночью опустятся до 0 градусов. Скорость ветра будет на уровне 1,8 м/с.