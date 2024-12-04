Из Владивостока можно улететь ещё в два города Китая

Китайская авиакомпания Hainan Airlines начала выполнять регулярные полёты между Сианем (провинция Шэньси, КНР) и Владивостоком. Ранее авиакомпания «Россия» запустила прямые рейсы из столицы ДФО в Чанчунь (административный центр провинции Цзилинь), сообщает ИА PrimaMedia.
Первый рейс из Сианя был выполнен во вторник, 3 декабря. Полёты будут осуществляться на воздушных судах Boeing-737 четыре раза в неделю, ориентировочное время в пути — 4 часа 25 минут. Hainan Airlines уже выполняет регулярные рейсы во Владивосток из Пекина и Даляня.
«Сиань интересен не только как один из наиболее популярных среди туристов городов Китая. Также наши пассажиры могут воспользоваться удобными стыковками в Сиане на рейсы в другие города Китая, в Японию, Корею, различные страны Юго-Восточной Азии и в Европу», — сказал генеральный директор АО «Международный аэропорт Владивосток» Денис Чмутов, слова которого приводит пресс-служба аэропорта.
Рейсы в Чанчунь выполняются один раз в неделю.
Аэропорт Владивостока в январе-октябре 2024 года обслужил 2,539 млн пассажиров, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года. За 11 месяцев 2024 года пассажиропоток в Китай составил 223 тысячи человек, что превышает показатель аналогичного периода 2023 года почти в 6 раз.