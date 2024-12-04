Из Владивостока можно улететь ещё в два города Китая

«Сиань интересен не только как один из наиболее популярных среди туристов городов Китая. Также наши пассажиры могут воспользоваться удобными стыковками в Сиане на рейсы в другие города Китая, в Японию, Корею, различные страны Юго-Восточной Азии и в Европу», — сказал генеральный директор АО «Международный аэропорт Владивосток» Денис Чмутов, слова которого приводит пресс-служба аэропорта.