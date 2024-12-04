Креативный регион страны. Красноярский край получил национальную премию

Буквально недавно в столице края прошёл фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Сибирь», в котором приняли участие более 120 экспертов из разных сфер. И на всех площадках звучала мысль о том, что Сибирь задаёт тренд в формировании региональных практик. Более того, на форуме губернатор края Михаил Котюков и глава консорциума российских инвесторов Марина Жигалова подписали соглашение о создании в регионе креативного кластера опережающего развития. Это поможет создать инфраструктуру предпринимательства.