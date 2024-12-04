Креативный регион страны. Красноярский край получил национальную премию

Красноярский край признан самым креативным регионом страны. На минувшей неделе в Москве прошла церемония вручения Российской национальной премии Russian Creative Awards — 2024. Это высшая награда, которую вручают за развитие креативного сектора экономики.
Большое признание.
Церемония вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards — 2024 прошла в столичном концертном зале «Зарядье». Красноярский край занял первое место в номинации «Креативный регион».
По словам главы региона, такой успех не случаен. Ведь в креативных индустриях в крае заняты уже более 20 тыс. человек. Здесь создано свыше 13 тыс. субъектов креативного бизнеса. Их вклад в ВРП уже составляет почти 3%.
«Эта победа — признание результатов большой работы целой команды региона, прежде всего по созданию инфраструктуры для поддержки талантливых людей, которые сегодня развивают новые отрасли экономики края», — отметил губернатор Михаил Котюков.
В Красноярском крае сегодня успешно развиваются такие востребованные направления, как гастрономия, индустрия моды, современное искусство, дизайн, в том числе промышленный, кино, IT, архитектура.
Буквально недавно в столице края прошёл фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Сибирь», в котором приняли участие более 120 экспертов из разных сфер. И на всех площадках звучала мысль о том, что Сибирь задаёт тренд в формировании региональных практик. Более того, на форуме губернатор края Михаил Котюков и глава консорциума российских инвесторов Марина Жигалова подписали соглашение о создании в регионе креативного кластера опережающего развития. Это поможет создать инфраструктуру предпринимательства.
Кластер в помощь.
Красноярский край давно превратился в площадку огромных возможностей для молодёжи. Сибирский институт развития креативных индустрий создал удобные условия для бизнеса в кластере «Квадрат». Здесь мастерские и офисы можно арендовать на льготных условиях. В арт-пространстве уже сосредоточили своё дело 34 резидента, которые были отобраны на конкурсной основе. В шоуруме «Индустрия», работающем в центре Красноярска и в международном аэропорту, местные мастера имеют возможность реализовать свою уникальную продукцию.
Кроме того, в Институте развития предприниматели могут получить консультации по вопросам участия в грантовых конкурсах, принять участие в обучающих семинарах по финансовой грамотности, ораторскому мастерству и другим компетенциям. Также в кластере работает продюсерский центр, где помогут с идеями продвижения.
Красноярский край уже имеет свои наработки, способствующие развитию индустрий. Постоянными мероприятиями стали Неделя моды, ярмарки сибирских брендов, гастрофестивали, реалити-шоу, выставки современного искусства
Сегодня креативный бизнес активно участвует в значимых для региона проектах. Например, стенд края вошёл в число лучших на Международной выставке «Россия», а пятиметровая скульптура Енисея вообще не оставила равнодушным никого из посетителей ВДНХ. Вызвал огромный интерес и стенд региона на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи. Приняли и VK Fest в Красноярске.
Поэтому очередная победа на федеральном уровне — это не только повод порадоваться успехам, но и возможность развиваться и двигаться дальше. Напомним, что ранее Институт гастрономии СФУ также стал победителем Национальной премии как лучший образовательный проект в России.