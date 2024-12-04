В 2025 году подорожает таможенный сбор на авто

В следующем году растаможить автомобиль станет дороже. Это произойдет из-за индексации ставок. Такие сборы вырастут незначительно, от 11% до 37,7%. В переводе на рубли от 1067 рублей до 7540 рублей. Цены будут повышены в соответствии с изменением стоимости продукции, за исключением товаров, цена которых превышает 10 миллионов рублей. Для таких товаров индексация не предусмотрена.
Важно помнить, что таможенный сбор зависит от стоимости автомобиля. Поэтому за привезенный автомобиль Mitsubishi Pajero Mini от 2134 до 4269 тысяч рублей, в зависимости от года и комплектации автомобиля, то есть критериев, формирующих стоимость машины на аукционах. Например, за свежий Toyota Crown 2020 года таможенный сбор выйдет 16 524 рублей. В 2024 году за такую машину вышел бы сбор на 4524 рублей меньше.
«Повышение ставок затронет все транспортные средства, документы на оформление которых будут поданы после 1 января 2025 года. Как и сейчас, не будет разницы в тарифах для физических и юридических лиц», — прокомментировала пресс-служба Владивостокской таможни.