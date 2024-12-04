В 2025 году подорожает таможенный сбор на авто

Важно помнить, что таможенный сбор зависит от стоимости автомобиля. Поэтому за привезенный автомобиль Mitsubishi Pajero Mini от 2134 до 4269 тысяч рублей, в зависимости от года и комплектации автомобиля, то есть критериев, формирующих стоимость машины на аукционах. Например, за свежий Toyota Crown 2020 года таможенный сбор выйдет 16 524 рублей. В 2024 году за такую машину вышел бы сбор на 4524 рублей меньше.