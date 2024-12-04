Депутат Лантратова предложила бесплатно обучать педагогов в магистратуре

Она отметила, что мотивированный педагог, работающий в образовательных организациях и желающий углубить свои знания, должен иметь возможность реализовать свой потенциал. Лантратова указала на проблемы, с которыми сталкиваются учителя из-за ограниченного количества бюджетных мест и высокой стоимости обучения на магистерских программах, которая может достигать 300−400 тысяч рублей в год, что является неподъемной суммой для многих школьных учителей.