Депутат Лантратова предложила бесплатно обучать педагогов в магистратуре

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести право на бесплатное обучение в магистратуре для педагогических работников по программам педагогической направленности. Об этом сообщает РИА Новости.
В своем обращении Лантратова подчеркнула необходимость предоставления педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений России 100% скидки при поступлении на аккредитованные магистерские программы.
По мнению депутата, важно поддерживать непрерывное образование и развитие педагогов, делая магистратуру более доступной для тех, кто хочет продолжить обучение после получения степени бакалавра.
Она отметила, что мотивированный педагог, работающий в образовательных организациях и желающий углубить свои знания, должен иметь возможность реализовать свой потенциал. Лантратова указала на проблемы, с которыми сталкиваются учителя из-за ограниченного количества бюджетных мест и высокой стоимости обучения на магистерских программах, которая может достигать 300−400 тысяч рублей в год, что является неподъемной суммой для многих школьных учителей.
Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования РФ предложило добавить опцию подачи заявлений на магистратуру через платформу «Госуслуги», начиная с учебного 2025/2026 года.