В России и Казахстане разработали алгоритм для оперативного мониторинга экологии

Для проведения анализа таблиц в разрабатываемом алгоритме был использован гибридный подход, основанный на комбинации правил и онтологий (формальных описаний предметных областей). Сначала определяются правила для извлечения структуры таблицы и данных из нее, затем эти данные связываются с соответствующими понятиями в онтологии, которые определяют их семантику. Например, если таблица содержит данные о погоде в разных городах, правила извлечения данных могут быть определены на основе столбцов «город», «температура», «давление» и так далее, а затем эти данные связываются с соответствующими классами в онтологии, такими как «город», «температура», «давление». Гибридные подходы могут быть более эффективными, чем отдельные методы, так как они объединяют в себе преимущества каждого метода и позволяют достичь более точного и полного извлечения данных из таблиц.