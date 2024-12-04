В России и Казахстане разработали алгоритм для оперативного мониторинга экологии

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) и Казахского национального университета имени аль-Фараби (Алма-Ата) разработали алгоритм, позволяющий в автоматическом режиме оперативно мониторить экологическую обстановку по разным показателям. Алгоритм позволяет аккумулировать разрозненные данные в геоинформационных системах, сообщил ТАСС заведующий кафедрой математического моделирования механико-математического факультета НГУ Владимир Барахнин.
«Нами совместно с учеными с Казахского национального университета имени Аль-Фараби был разработан алгоритм, позволяющий в автоматическом режиме интегрировать данные из различных таблиц и отображать их в геоинформационных системах для анализа экологической ситуации. Чтобы лицо, принимающее решение, видело результаты. Алгоритм позволяет проводить мониторинг экологической обстановки более оперативно, принимать решения в этой области, устанавливать ранее неизвестные закономерности», — сказал он.
Ученый пояснил, что сейчас в Казахстане, как и в России, существует проблема мониторинга экологической обстановки для принятия управленческих решений на уровне государства. Это связано с тем, что для получения полной картины необходимо иметь данные большого числа показателей, включая данные о чистоте воздуха, воды, качестве медицины и демографической ситуации в каждом конкретном населенном пункте. Сейчас такие данные находятся в виде таблиц у разных министерств и ведомств и сложно согласуются друг с другом.
Для проведения анализа таблиц в разрабатываемом алгоритме был использован гибридный подход, основанный на комбинации правил и онтологий (формальных описаний предметных областей). Сначала определяются правила для извлечения структуры таблицы и данных из нее, затем эти данные связываются с соответствующими понятиями в онтологии, которые определяют их семантику. Например, если таблица содержит данные о погоде в разных городах, правила извлечения данных могут быть определены на основе столбцов «город», «температура», «давление» и так далее, а затем эти данные связываются с соответствующими классами в онтологии, такими как «город», «температура», «давление». Гибридные подходы могут быть более эффективными, чем отдельные методы, так как они объединяют в себе преимущества каждого метода и позволяют достичь более точного и полного извлечения данных из таблиц.
По словам ученого, в таких геоинформационных системах для каждой местности видно состояние окружающей среды, воды, воздуха, заболеваемости и так далее. «В Казахстане постсоветская структура бюрократии, близкая к нашей. Вручную данные из таблиц интегрировать сложно», — пояснил он.
Как отметил Барахнин, применение такой системы важно как для России, так и для сотрудничества двух стран в части сохранения природных богатств. Исследователь пояснил, что один из важных блоков разработанных алгоритмов — это анализ состояния водных ресурсов. «Многие наши сибирские реки, прежде всего Иртыш, текут к нам с территории Казахстана», — отметил он.
Об университете.
Казахский национальный университет, открытый в 1934 году — один из старейших вузов Казахстана. За годы своей деятельности он выпустил тысячи специалистов в области государственного управления, развития науки, образования, культуры, бизнеса и инновационной экономики. В ноябре первый в России филиал вуза открылся в Омске.