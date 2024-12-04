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Бывший тренер омского «Авангарда» Сергей Звягин уедет из страны

Он собирается в Америку.

Источник: ХК "Авангард"

Стало известно, чем планирует заняться после своей отставки бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин. Как заявил в своем телеграм-канале «АренаБреда» специализирующийся на спортивных темах журналист Алексей Шевченко, Сергей Звягин собирается покинуть не только Омск, но и страну.

Звягин готовится уехать в США, где у него живет семья. Сообщается, что он может уехать уже к середине декабря.

Напомним, о расторжении омским клубом контракта с Сергеем Звягиным стало известно вчера, вместе с ним «Авангард» покинул Антон Курьянов. Новым главным тренером «ястребов» станет канадец Ги Буше.