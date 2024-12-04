Бывший тренер омского «Авангарда» Сергей Звягин уедет из страны

Стало известно, чем планирует заняться после своей отставки бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин. Как заявил в своем телеграм-канале «АренаБреда» специализирующийся на спортивных темах журналист Алексей Шевченко, Сергей Звягин собирается покинуть не только Омск, но и страну.