Проезд в автобусах Комсомольска-на-Амуре подорожает до 60 рублей

Частный перевозчик ООО «Первая пассажирская компания», который обслуживает маршруты Комсомольска-на-Амуре, с 1 января 2025 года повышает стоимость проезда на ряде своих автобусов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», соответствующее уведомление предприниматель направил в администрацию города юности.
По информации пресс-службы мэрии Комсомольска-на-Амуре, стоимость проезда вырастет с 50 до 60 рублей на городских маршрутах № 11 («Автовокзал — улица Юбилейная»), № 12 («Хладокомбинат — Набережная»), № 19 («Железнодорожный вокзал — улица Уральская») и № 23 («улица Набережная — улица Уральская»).
Кроме того, перевозчик уведомил также о повышении стоимости билетов на пригородные автобусы № 7 («Набережная — завод “Амурсталь” — посёлок Старт») — цена с 1 января будет варьироваться от 60 до 150 рублей, вместо нынешней 50 — 120 рублей. Ценовая политика зависит от отдалённости остановочных пунктов.
— Перевозчик называет своё решение вынужденным и объясняет его удорожанием стоимости автобусов в связи с увеличением утилизационного сбора, повышением стоимости запасных частей, смазочных материалов, дизельного топлива, минимального размера оплаты труда персонала, а также повышением налога на добавленную стоимость в размере 20% с каждого проданного билета, — рассказали в администрации Комсомольска-на-Амуре.
Напомним, что цены на проезд в общественном транспорте растут и в Хабаровске. Так, с 10 декабря поездка в автобусе 34-го маршрута будет стоить 45 рублей, до 40 рублей подорожает проезд по маршруту № 61К-1 с 12 декабря. За поездку в автобусе № 81−1 с 22 декабря придется заплатить 51 рубль; проезд по маршрутам №№ 26−2, 83, 83П-1 с 28 декабря будет стоить 50 рублей.