Проезд в автобусах Комсомольска-на-Амуре подорожает до 60 рублей

Напомним, что цены на проезд в общественном транспорте растут и в Хабаровске. Так, с 10 декабря поездка в автобусе 34-го маршрута будет стоить 45 рублей, до 40 рублей подорожает проезд по маршруту № 61К-1 с 12 декабря. За поездку в автобусе № 81−1 с 22 декабря придется заплатить 51 рубль; проезд по маршрутам №№ 26−2, 83, 83П-1 с 28 декабря будет стоить 50 рублей.