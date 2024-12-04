Дискотека с DJ-сетами и сказочные герои: новогодний городок торжественно откроется во Владивостоке 25 декабря

Говоря о мероприятиях в разных районах Владивостока, концертно-игровые, театрализованные программы с участием аниматоров запланированы на период с 18 по 25 декабря. Они пройдут на заранее подготовленных площадках, украшенных елями и другими праздничными элементами. Весело провести время можно будет в общественном пространстве на озере Сафонова, в Писательском сквере возле Дворца железнодорожников, на площадке между домами 9 и 19 на улице Анны Щетининой, в поселке Трудовое на Лермонтова, 91. Не забыла мэрия и об островных территориях: праздничную программу организуют для жителей Русского в поселке Экипажный, села Береговое на улице Строительной, 5, а также острова Попова на Подгорной, 13.