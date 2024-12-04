Дискотека с DJ-сетами и сказочные герои: новогодний городок торжественно откроется во Владивостоке 25 декабря

Новый год — это время чудес, исполнения желаний и самый долгожданный праздник у малышей. Да и взрослые тоже не прочь окунуться в атмосферу сказки и провести выходные с близкими весело и активно. Подготовка к масштабному празднованию во Владивостоке уже началась. Улицы постепенно украшают световыми консолями, елями, поздравительными видеороликами на электронных табло. Еще немного — и город преобразится. О концепции мероприятий в столице ДФО, запланированной программе и локациях рассказала заместитель главы администрации города Дарья Стегний.
«В период празднования запланировано более 60 городских мероприятий. На протяжении всех каникул будет работать новогодний городок на главной площади города. Он откроется 25 декабря в 18:00 праздничной программой. Здесь же установят 20-метровую елку, традиционно зальют горку и каток».
Уже с 20 декабря во Владивостоке начнутся городские елки. Мероприятия пройдут в малом зале Мариинского театра, в кинотеатрах «Иллюзион», «Океан», «Черемушки», «Владивосток» и «Москва». Перед началом кинопоказов юных жителей города от 4 до 12 лет обязательно встретят главные герои праздника Дед Мороз и Снегурочка. В развлекательной программе также примут участие сказочные персонажи. После сеансов маленькие гости получат сладкие подарки от аниматоров в костюмах.
Народный Новый год.
Площадь Борцов революции украсят небольшими елями и световыми фигурами. Как отмечает замглавы, концепцией новогодних празднований решено сделать сказки. Русскую народную тематику и сказочных персонажей задействуют в праздничных мероприятиях, а также для украшения сцены и горки.
И какой же Новый год без народных гуляний? 31 декабря на площади намечена большая концертно-развлекательная программа. Начиная с 18:00 и до 22:00 для жителей и гостей города будут выступать коллективы и местные солисты. Апогеем творческой части станет красочный фейерверк.
С 22:00 до 23:55 все желающие смогут согреться зажигательными танцами во время дискотеки с DJ-сетами. При этом гости площадки станут не просто зрителями, а участниками шоу, так как запланирован интерактивный формат всей программы.
Соблюдая традиции праздника, на площади обязательно включат обращение президента Владимира Путина.
Атмосфера праздника.
Говоря о мероприятиях в разных районах Владивостока, концертно-игровые, театрализованные программы с участием аниматоров запланированы на период с 18 по 25 декабря. Они пройдут на заранее подготовленных площадках, украшенных елями и другими праздничными элементами. Весело провести время можно будет в общественном пространстве на озере Сафонова, в Писательском сквере возле Дворца железнодорожников, на площадке между домами 9 и 19 на улице Анны Щетининой, в поселке Трудовое на Лермонтова, 91. Не забыла мэрия и об островных территориях: праздничную программу организуют для жителей Русского в поселке Экипажный, села Береговое на улице Строительной, 5, а также острова Попова на Подгорной, 13.
«Новогодний городок на центральной площади будет работать весь период каникул. С 1 до 6 января для создания праздничной атмосферы с 10:00 до 22:00 будет звучать фоновая музыка. А в промежутке с 12:00 до 14:00 запланированы различные мероприятия для детей — развлечения с участием аниматоров, показ мультиков. Программу специально подготовят, чтобы к празднику приобщались целые семьи с детьми», — поделилась замглавы Владивостока.
7 января на площади в 12:00 начнется городское мероприятие «Рождество Христово». В программе — выступление представителя Епархии и рождественский концерт.
Всего же, по сообщению пресс-службы администрации города, в учреждениях культуры, спорта, образования пройдет более 300 новогодних мероприятий.
Помимо главного катка на центральной площади во Владивостоке планируется залить 56 катков на придомовых территориях при наступлении минусовых температур.
Уже сейчас ощущается праздничная атмосфера. Напомним, 6 декабря во Владивосток прибудет поезд Деда Мороза. «КП» намерена встретить праздничный состав и поделиться добрым репортажем с читателями. На перроне предполагается праздничный концерт, работа аниматоров с детьми, посещение сказочной резиденции — только по предварительно приобретенным билетам.