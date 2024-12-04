Новосибирский хирург хочет помочь мальчику, над которым издевался отчим

Хирург из Новосибирска Артём Бакушев предложил свою помощь 12-летнему мальчику из города Прокопьевска (Кемеровская область). Ребёнка избил отчим, разбив ему губу.
История юного прокопчанина потрясла всю страну. 26 ноября 2024 года он ушёл из дома — спустя два дня его обнаружили в одном из магазинов города. Как сообщили в пресс-службе полиции Кузбасса, туда он зашёл погреться, спрятался за коробками, но потом испугался. Выходил только ночью, чтобы покушать.
После этого вскрылось страшное — по данным следователей СУ СКР по Кузбассу, отчим несколько месяцев избивал пасынка, заставлял ночевать в неотапливаемом помещении и нанёс повреждения, которые «изменили внешний облик лица мальчика». Мужчину и мать ребёнка задержали.
Провести восстановительную операцию на губе предложил новосибирский специалист. Он записал видеообращение и опубликовал в соцсетях.
«Подобные операции мы проводим БЕСПЛАТНО… После стабилизации состояния ребенка, после выписки его из стационара — мы готовы запланировать операцию по восстановлению губы», — сказал Артём Бакушев на видео.