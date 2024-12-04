Новосибирский хирург хочет помочь мальчику, над которым издевался отчим

История юного прокопчанина потрясла всю страну. 26 ноября 2024 года он ушёл из дома — спустя два дня его обнаружили в одном из магазинов города. Как сообщили в пресс-службе полиции Кузбасса, туда он зашёл погреться, спрятался за коробками, но потом испугался. Выходил только ночью, чтобы покушать.