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Новосибирский хирург хочет помочь мальчику, над которым издевался отчим

Речь об истории из Прокопьевска — отчим жестоко избивал ребёнка и разбил ему губу.

Источник: Соцсети

Хирург из Новосибирска Артём Бакушев предложил свою помощь 12-летнему мальчику из города Прокопьевска (Кемеровская область). Ребёнка избил отчим, разбив ему губу.

История юного прокопчанина потрясла всю страну. 26 ноября 2024 года он ушёл из дома — спустя два дня его обнаружили в одном из магазинов города. Как сообщили в пресс-службе полиции Кузбасса, туда он зашёл погреться, спрятался за коробками, но потом испугался. Выходил только ночью, чтобы покушать.

После этого вскрылось страшное — по данным следователей СУ СКР по Кузбассу, отчим несколько месяцев избивал пасынка, заставлял ночевать в неотапливаемом помещении и нанёс повреждения, которые «изменили внешний облик лица мальчика». Мужчину и мать ребёнка задержали.

Провести восстановительную операцию на губе предложил новосибирский специалист. Он записал видеообращение и опубликовал в соцсетях.

«Подобные операции мы проводим БЕСПЛАТНО… После стабилизации состояния ребенка, после выписки его из стационара — мы готовы запланировать операцию по восстановлению губы», — сказал Артём Бакушев на видео.