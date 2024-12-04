В Хабаровске проходит масштабная акция по созданию маскировочных сетей

В числе присоединившихся педагоги, ученики, студенты и волонтеры. Они прилагают усилия, чтобы сделать элементы снаряжения для бойцов. При этом вкладывают в свою работу максимум душевного тепла. Для проведения акции организованы пункты по плетению маскировочных сетей на базе следующих образовательных учреждений Хабаровска. В списке Центр развития творчества детей и юношества, Центр «Планета взросления», Дворец творчества детей и молодежи, гимназия № 3, школа № 51, гимназия № 7, школа № 33, лицей «Ритм», школа № 80.