SZ: Бербок захотела отправить миротворческие войска на Украину

Вооружённые силы ФРГ могут быть развёрнуты для «обеспечения мира» между Украиной и РФ, заявил министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Она уточнила, что речь идёт о «миротворцах».
«В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть развёрнуты для обеспечения мира. В дополнение к гарантиям безопасности», — цитирует слова Бербок Suddeutsche Zeitung.
По данным издания, заявление прозвучало в ходе встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Брюсселе.
«В дополнение к гарантиям безопасности, таким как членство в НАТО, также рассматривается вопрос о международном присутствии для обеспечения прекращения огня», — сказала Бербок.
Ранее сообщалось, что европейские чиновники обсуждают размещение миротворцев на Украине.