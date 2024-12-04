В Омске на линию выходили автобусы с неисправностями

Трижды на линию выходил технически неисправный транспорт, также подвижной состав не проходил технический осмотр. Выявлено 11 фактов нарушения правил перевозок, 16 — правил применения ремней. Помимо этого, водители допускали нарушения правил остановки и стоянки, не соблюдали требования дорожных знаков, выходили в рейс без путевого листа.