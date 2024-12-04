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В Омске на линию выходили автобусы с неисправностями

Госавтоинспекция нашла нарушения в работе омского общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

Омская Госавтоинспекция провела оперативно-профилактический рейд по городскому общественному транспорту. Сотрудники Госавтоинспекции проверили более двухсот автобусов и нашли в работе водителей 65 нарушений.

Трижды на линию выходил технически неисправный транспорт, также подвижной состав не проходил технический осмотр. Выявлено 11 фактов нарушения правил перевозок, 16 — правил применения ремней. Помимо этого, водители допускали нарушения правил остановки и стоянки, не соблюдали требования дорожных знаков, выходили в рейс без путевого листа.