В Хабаровском крае состоится паломническая поездка в день памяти новомученика Филиппа Распопова

Ворвались к нему в дом, вытащили на мороз семью с детьми, бросали в прорубь на реке Амур, пока отец Филипп не скончался. Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, паломники присоединятся к молебну и экскурсии к памятному кресту у Амура, установленному в память о священномученике Филиппе.