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В Хабаровском крае состоится паломническая поездка в день памяти новомученика Филиппа Распопова

В Хабаровском крае 6 декабря верующие отправятся в паломническую поездку в село Троицкое.

Источник: Хабаровская епархия

Там служил в местном храме священномученик Филипп Распопов. Смерть свою он принял в селе в 1919 году от партизан из банды Якова Тряпицына и Нины Лебедевой.

Ворвались к нему в дом, вытащили на мороз семью с детьми, бросали в прорубь на реке Амур, пока отец Филипп не скончался. Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, паломники присоединятся к молебну и экскурсии к памятному кресту у Амура, установленному в память о священномученике Филиппе.

Начало молебна в 11:00. Подробнее по телефону: 8−909−855−82−69.

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