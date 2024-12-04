В Хабаровском крае состоится паломническая поездка в день памяти новомученика Филиппа Распопова

Там служил в местном храме священномученик Филипп Распопов. Смерть свою он принял в селе в 1919 году от партизан из банды Якова Тряпицына и Нины Лебедевой.
Ворвались к нему в дом, вытащили на мороз семью с детьми, бросали в прорубь на реке Амур, пока отец Филипп не скончался. Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, паломники присоединятся к молебну и экскурсии к памятному кресту у Амура, установленному в память о священномученике Филиппе.
Начало молебна в 11:00. Подробнее по телефону: 8−909−855−82−69.