Иркутск вошел в топ желанных мест для автопутешествия в Новый год

Санкт-Петербург с 11 тысячами оказался на втором месте. При этом поездки в Великий Устюг и Карелию примерно равнозначны по стоимости — на дорогу придется потратить 9,2 и 9,8 тысячи рублей соответственно, передает «Лента.ру».