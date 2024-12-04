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Иркутск вошел в топ желанных мест для автопутешествия в Новый год

Столица Приангарья стала самым дорогим направлением.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутск вошел в топ-4 самых популярных направлений автомобильных путешествий из Москвы по России в новогодние праздники. Данные совместного исследования привели онлайн-сервисы «СберАвто» (6+) и «Работа.ру» (6+), пишет ИА IrkutskMedia.

Столица Приангарья стала самым дорогим направлением. Чтобы попасть на автомобиле на Байкал, путешественникам придется потратить около 59,4 тысячи рублей.

Санкт-Петербург с 11 тысячами оказался на втором месте. При этом поездки в Великий Устюг и Карелию примерно равнозначны по стоимости — на дорогу придется потратить 9,2 и 9,8 тысячи рублей соответственно, передает «Лента.ру».

туризм и отдых