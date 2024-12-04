Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске обновят требования к организациям по охране школ

Сотрудники мэрии с представителями Росгвардии проверили качество услуг по охране в 110 красноярских школах.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске обновят требования к охране школ. Об этом сообщили в мэрии.

В скором времени в Красноярске объявят торги на проведение услуг по охране школ. Сотрудники мэрии с представителями Росгвардии проверили качество услуг по охране в 110 красноярских школах.

В результате было выставлено 79 претензий. 8 школ обязали расторгнуть контракты по оказанию услуг охраны.

Для охранных организаций выработано требование, связанное с наличием группы быстрого реагирования со своими автомобилями, круглосуточным режимом работы и т. п. При проведении торгов будут учитываться опыт работы, наличие квалифицированных охранников, финансовых ресурсов.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске благодаря прокуратуре отремонтировали школьную столовую.

образование