В Красноярске обновят требования к организациям по охране школ

В Красноярске обновят требования к охране школ. Об этом сообщили в мэрии.
В скором времени в Красноярске объявят торги на проведение услуг по охране школ. Сотрудники мэрии с представителями Росгвардии проверили качество услуг по охране в 110 красноярских школах.
В результате было выставлено 79 претензий. 8 школ обязали расторгнуть контракты по оказанию услуг охраны.
Для охранных организаций выработано требование, связанное с наличием группы быстрого реагирования со своими автомобилями, круглосуточным режимом работы
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске благодаря прокуратуре отремонтировали школьную столовую.