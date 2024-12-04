Карлсон: мир находится к ядерной войне ближе, чем когда-либо в истории

Мир находится к ядерному конфликту «ближе, чем когда-либо в истории», заявил журналист из Соединённых Штатов Такер Карлсон.
Он также выразил мнение, что американцы не понимают, что их страна фактически находится в состоянии «реальной войны» с РФ.
«Мы незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией, необъявленной войны, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет, однако она идёт», — сказал он.
По словам Карлсона, в настоящее время мир находится «к началу ядерной войны намного ближе, чем это было во времена Карибского кризиса».
Видеообращение Карлсона опубликовано в соцсети X*.
Напомним, Такер Карлсон заявил, что приехал в Москву для интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Журналист уточнил, что оно будет обнародовано в ближайшее время.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.