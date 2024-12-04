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Глава омского дептранса пообещал, что пробки на мосту исчезнут за две недели

За это время люди найдут альтернативные маршруты — в объезд моста имени 60-летия ВЛКСМ.

Источник: Комсомольская правда

Директор дептранспорта администрации Омска Вадим Кормилец пообещал омичам, что пробки на мосу имени 60-летия ВЛКСМ рассосутся через 2−3 недели — автолюбители найдут альтернативные маршруты.

Напомним, движение на мосту у Телецентра ограничили из-за ремонта. Движение там открыто только по двум полосам, вследствие чего на мосту и подъездах к нему образовались огромные пробки.

Как рассказал Вадим Кормилец, пробки возникли потому, что пока люди не привыкли к новой схеме, ищут альтернативные маршруты, корректируют время начала поездки.

«Закрепляется новый маршрут, который удобен, по времени устраивает. И тогда ситуация выровняется», — заявил глава департамента транспорта в интервью «Вести-Омск».