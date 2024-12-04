Глава омского дептранса пообещал, что пробки на мосту исчезнут за две недели

Директор дептранспорта администрации Омска Вадим Кормилец пообещал омичам, что пробки на мосу имени 60-летия ВЛКСМ рассосутся через 2−3 недели — автолюбители найдут альтернативные маршруты.
Напомним, движение на мосту у Телецентра ограничили из-за ремонта. Движение там открыто только по двум полосам, вследствие чего на мосту и подъездах к нему образовались огромные пробки.
Как рассказал Вадим Кормилец, пробки возникли потому, что пока люди не привыкли к новой схеме, ищут альтернативные маршруты, корректируют время начала поездки.
«Закрепляется новый маршрут, который удобен, по времени устраивает. И тогда ситуация выровняется», — заявил глава департамента транспорта в интервью «Вести-Омск».