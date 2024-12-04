Коммунальщики Астаны обратились к местным жителям

Как передает корреспондент «ASTANA TV», они попросили горожан:
- соблюдать чистоту;
- с понимаем относиться к проводимым работам по расчистке улиц;
- не оставлять надолго свои автомобили вдоль дорог.
Со слов коммунальщиков, несоблюдение этих действий значительно усложняет работу.
«Мы отдыхаем всего один день в неделю, наша работа начинается рано утром. Даже в праздничные дни мы продолжаем работать, потому что именно в это время улицы особенно загрязняются, а люди часто получают травмы из-за гололеда».
Для безопасного движения транспорта и предотвращения травм производится посыпка дорог пескосоляной смесью. За это и другие рабочие процессы жители Астаны зачастую благодарят коммунальщиков.