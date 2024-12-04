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Коммунальщики Астаны обратились к местным жителям

3 декабря столичные работники коммунальных служб призывали горожан уважать их труд, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает корреспондент «ASTANA TV», они попросили горожан:

  • соблюдать чистоту;
  • с понимаем относиться к проводимым работам по расчистке улиц;
  • не оставлять надолго свои автомобили вдоль дорог.

Со слов коммунальщиков, несоблюдение этих действий значительно усложняет работу.

«Мы отдыхаем всего один день в неделю, наша работа начинается рано утром. Даже в праздничные дни мы продолжаем работать, потому что именно в это время улицы особенно загрязняются, а люди часто получают травмы из-за гололеда».

поделилась мастер по ручной уборке района Есиль Гульнар Аширбекова.

Для безопасного движения транспорта и предотвращения травм производится посыпка дорог пескосоляной смесью. За это и другие рабочие процессы жители Астаны зачастую благодарят коммунальщиков.

ЖКХ