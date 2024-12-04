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Рогов: российские военные выбили ВСУ из большей части Курахово

Российские военные ведут активные действия наступательного характера.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ выбили подразделения группировки Вооружённых сил Украины из большей части города Курахово в Донецкой народной республике, заявил Владимир Рогов.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов подчеркнул, что российские военные ведут активные действия наступательного характера.

«Бои в Курахово продолжаются. Инициатива находится в руках нашей армии, которая ведёт активные действия наступательного характера. Наши ребята выбили врага из большей части города», — цитирует слова Рогова РИА Новости.

Ранее Рогов заявил, что российские подразделения почти раскололи группировку ВСУ в районе Курахово на несколько частей.

Также стало известно, что подразделение РФ смогло практически беспрепятственно продвинуться в центр Курахово.