Аномально теплую среду пообещали синоптики жителям Челябинской области

Днем 4 декабря при переменной облачности лишь в горах местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах образуются гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с, локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха от минус 3 до плюс 2 градусов.