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Аномально теплую среду пообещали синоптики жителям Челябинской области

Аномально теплую среду пообещали синоптики жителям Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: -3° 0 м/с 63% 768 мм рт. ст. +2°

«Синоптическая ситуация существенно не меняется, в регионе сохранится аномально высокая температура воздуха», — говорят в местном ЦГМС.

Днем 4 декабря при переменной облачности лишь в горах местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах образуются гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с, локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха от минус 3 до плюс 2 градусов.

Непосредственно в Челябинске сегодня преимущественно без осадков, от плюс до минус 1 градуса.

В семь утра в центре города минус 4, влажность 91%, ветер западный 1−2 м/с, атмосферное давление 748 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

В течение дня 5 декабря ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, 6 декабря температура воздуха понизится на 7 градусов, приблизившись к норме текущего периода.