Аномально теплую среду пообещали синоптики жителям Челябинской области

«Синоптическая ситуация существенно не меняется, в регионе сохранится аномально высокая температура воздуха», — говорят в местном ЦГМС.
Днем 4 декабря при переменной облачности лишь в горах местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах образуются гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с, локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха от минус 3 до плюс 2 градусов.
Непосредственно в Челябинске сегодня преимущественно без осадков, от плюс до минус 1 градуса.
В семь утра в центре города минус 4, влажность 91%, ветер западный 1−2 м/с, атмосферное давление 748 мм ртутного столба, что немного выше нормы.
В течение дня 5 декабря ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, 6 декабря температура воздуха понизится на 7 градусов, приблизившись к норме текущего периода.