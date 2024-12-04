Под Челябинском под запрет попало частное кладбище

Однако прокуратура потребовала вернуть земли муниципалитету, так как закон требует, чтобы кладбища были в ведении органов местного самоуправления. Иск о возвращении земельных участков был подан в Арбитражный суд Челябинской области, который встал на сторону прокуроров. Поселковые чиновники попытались оспорить это решение в кассационной инстанции, настаивая, что кладбище следует признать коммунальной инфраструктурой. Однако судей не убедили эти доводы и на частном кладбище под Челябинском был поставлен крест.